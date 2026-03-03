Zendaya e Tom Holland si sono sposati? La rivelazione a sorpresa dello stylist Law Roach

Pubblicazione: 03 marzo alle 10:00

Il mondo del gossip è stato scosso da un annuncio tanto inaspettato quanto esplosivo: Zendaya e Tom Holland sarebbero già marito e moglie. A rivelarlo non è stata una fonte qualsiasi, ma Law Roach, lo stylist personale dell'attrice, che durante gli Actor's Awards ha lasciato tutti a bocca aperta con una dichiarazione lapidaria rilasciata ad Access Hollywood: "Il matrimonio è già avvenuto, ve lo siete perso".



La notizia ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando un'ondata di reazioni tra i fan della coppia più seguita di Hollywood. Law Roach non è un personaggio marginale nell'universo di Zendaya: dal 14 marzo 2023 si occupa esclusivamente del suo styling, dopo aver deciso di prendersi una pausa dal seguire altre celebrità. Un rapporto professionale che ha radici profonde in un legame affettivo autentico, come lo stesso Roach ha spiegato in passato: "Lei è la mia sorellina, ed è amore vero, non quello finto dell'industria". Parole che conferiscono ancora più peso alla sua rivelazione.



La storia d'amore tra Zendaya e Tom Holland affonda le radici nel 2017, anno di uscita di Spider-Man: Homecoming, il film Marvel che li ha visti recitare fianco a fianco nei ruoli di MJ e Peter Parker. Già all'epoca circolavano voci insistenti su un presunto flirt nato sul set, ma entrambi gli attori hanno mantenuto il massimo riserbo per anni. La conferma ufficiale della relazione è arrivata solo nel 2021, seguita dall'annuncio del fidanzamento ufficiale nel dicembre 2024.





Da quel momento, molti si erano chiesti quando sarebbe arrivato il grande giorno. La risposta, a quanto pare, è che il grande giorno è già passato. Senza fanfare, senza paparazzi, senza gli scatti rubati che solitamente accompagnano ogni movimento delle star di questo calibro. La data esatta delle nozze rimane un mistero, ma l'approccio della coppia non sorprende chi li segue da tempo.



Zendaya e Holland hanno sempre difeso con fermezza la loro privacy, cercando di proteggere la loro relazione dallo sguardo intrusivo dei media e del pubblico. In un'intervista passata, l'attrice aveva spiegato le ragioni di questa scelta con parole toccanti: "È piuttosto strano, bizzarro, confuso e invasivo. Il sentimento che condividiamo entrambi è che quando ami e ti prendi cura davvero di qualcuno, desideri che certi momenti o cose rimangano solo vostri. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e speciale, qualcosa che vuoi affrontare, vivere ed apprezzare tra le due persone che si amano".



Parole che assumono un significato ancora più profondo alla luce di questo presunto matrimonio segreto. Se la notizia venisse confermata ufficialmente, dimostrerebbe che i due sono riusciti nell'impresa quasi impossibile di celebrare le nozze lontano dai riflettori, probabilmente con una cerimonia intima riservata a familiari stretti e pochi amici fidati.



L'attenzione mediatica sulla coppia non è mai venuta meno dal 2017. Ogni loro interazione pubblica viene analizzata, commentata, trasformata in compilation video che totalizzano milioni di visualizzazioni. Un esempio perfetto è la leggendaria partecipazione a Lip Sync Battle, dove Holland si esibì in un mash-up di "Umbrella" e "Singin' in the Rain" che è ancora oggi uno degli episodi più visti del programma, mentre Zendaya rese omaggio a Bruno Mars con "24 Karat Magic".



Il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente intenso per la coppia, soprattutto dal punto di vista professionale. Zendaya ha in programma ben quattro film blockbuster e il ritorno della serie Euphoria, che l'ha consacrata come una delle attrici più talentuose della sua generazione. Due di questi progetti vedranno nuovamente Holland al suo fianco: entrambi faranno parte del cast di The Odyssey, il nuovo ambizioso film di Christopher Nolan, e torneranno a vestire i panni iconici di Peter Parker e MJ in Spider-Man: Brand New Day.



Un'agenda così fitta significa che Law Roach avrà parecchio lavoro da fare. Lo stylist dovrà confezionare look unici, stilosi e perfettamente in tema per tutte le premiere e i red carpet che attendono Zendaya quest'anno. Da The Drama con Robert Pattinson in uscita ad aprile, fino alle attesissime Dune: Part Three e Shrek 5 previste per dicembre, ogni apparizione pubblica richiederà un'attenta pianificazione stilistica.



Al momento, né Zendaya né Tom Holland hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire la notizia del matrimonio. Il ruolo privilegiato di Law Roach come insider della cerchia ristretta dell'attrice aggiunge indubbiamente credibilità alla sua affermazione, ma resta da vedere se e quando la coppia deciderà di fare un annuncio formale. Conoscendo la loro preferenza per la riservatezza, non sarebbe sorprendente se scegliessero di mantenere il silenzio ancora per un po', lasciando che siano altri a parlare per loro.



