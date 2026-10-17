Zendaya sarà la protagonista del prossimo film di Alex Garland (che segnerà un ritorno alle origini)

Pubblicazione: 17 ottobre alle 13:31

Il matrimonio tra talento visionario e star power hollywoodiano sta per materializzarsi in un nuovo progetto che fa già parlare gli appassionati di fantascienza. Zendaya, l'attrice nata a Oakland diventata icona globale grazie a Dune ed Euphoria, sarà la protagonista di un film scritto e diretto da Alex Garland per A24, lo studio indipendente che ha ridefinito il cinema di genere negli ultimi anni.

Civil War - A24

L'annuncio, arrivato il 15 ottobre 2026, ha acceso l'entusiasmo di chi aveva apprezzatotra Garland e A24: da, il thriller filosofico sul confine tra umano e artificiale, fino a, opere chedel regista britannico di mescolare

Al momento il progetto rimane avvolto nel mistero. Nessun titolo ufficiale, nessuna sinossi, nessun dettaglio sulla trama. Quello che sappiamo con certezza è che la produzione dovrebbe iniziare nel 2027, dando a Garland e al suo team il tempo necessario per costruire un universo narrativo all'altezza delle aspettative. E le aspettative, va detto, sono altissime.

Per Zendaya si tratta di un ritorno alla fantascienza dopo l'esperienza trasformativa di Dune, dove ha interpretato Chani, la guerriera Fremen che ha conquistato il cuore di Paul Atreides. Alex Garland, dal canto suo, è uno dei nomi più rispettati del cinema di fantascienza contemporaneo. Dopo aver firmato la sceneggiatura di 28 giorni dopo e Sunshine per Danny Boyle, ha fatto il suo esordio alla regia con Ex Machina nel 2014. Poi sono arrivati Annientamento, con Natalie Portman, e la serie Devs. I suoi ultimi lavori per A24, Civil War e Warfare, hanno segnato una temporanea deviazione verso territori più vicini al thriller politico e al war movie, ma questo nuovo progetto sembra riportarlo alle origini, al DNA fantascientifico che lo ha reso celebre.

Annientamento - Netflix

In più sta sviluppando sempre per A24, il videogioco acclamato dalla critica e dai giocatori,Un'impresa titanica che richiederà di tradurre in immagini reali il mondo oscuro e complesso creato da FromSoftware e George R.R. Martin.

L'assenza di dettagli concreti su questo film con Zendaya alimenta naturalmente le speculazioni. Si tratterà di fantascienza hard, come Ex Machina, oppure di un'opera più viscerale e disturbante come Annientamento? Garland riprenderà i temi dell'intelligenza artificiale e della coscienza, oppure esplorerà nuovi territori? E quale ruolo avrà Zendaya: una scienziata, un'esploratrice, un essere post-umano?

Per ora possiamo solo attendere. Ma una cosa è certa: quando un talento visionario come Garland incontra una star carismatica come Zendaya sotto l'egida creativa di A24, il risultato raramente delude. Il 2027 è ancora lontano, ma l'attesa è già cominciata.