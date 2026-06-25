Zoe Saldaña rivela il bizzarro talento "rubato" a Neytiri sul set di Avatar

Pubblicazione: 25 giugno alle 15:00

Quindici anni trascorsi a interpretare una gigantessa aliena dalla pelle blu e con la coda lasciano inevitabilmente il segno. Zoe Saldaña, l’indiscussa regina del botteghino planetario con una collezione di miliardi di dollari in incassi che farebbe impallidire qualsiasi collega a Hollywood, ha preso il metodo Stanislavskij e lo ha letteralmente catapultato su Pandora.

Il tiro con l'arco da vera cecchina

L'attrice, fresca quarantottenne, ha confessato a CinemaBlend di aver sviluppatotalmente specifiche durante le riprese della saga fantascientifica da poter tranquillamente sopravvivere a un'apocalisse ecologica.

Se cavalcare senza sella è ormai diventato il suo passatempo preferito e il dialetto Na'vi fluisce rapido nelle sue corde vocali, è nel tiro con l'arco che la Saldaña ha raggiunto livelli da cecchino professionista.

Zoe Saldaña in Avatar (20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, RatPac-Dune Entertainment, Ingenius Film Partners)

"Ho una mira pazzesca, se scommettete contro di me perdete i vostri soldi", ha scherzato l'attrice durante la promozione del prossimo capitolo Fuoco e Cenere. Ma la vera chicca tecnica risiede nella postura. Zoe Saldaña non sa scoccare una freccia in modo normale. Ha imparato a farlo esclusivamente "alla maniera dei Na'vi", ovvero impugnando l'arco in posizione rigorosamente orizzontale. Una tecnica infinitamente più faticosa, instabile e geometricamente imprecisa rispetto al metodo tradizionale.

Ma nonostante questo, la Saldaña ha addestrato il proprio corpo a tal punto da trasformare un bizzarro vezzo da motion capture in una reale, letale precisione fisica. Un talento straordinario che però, al di fuori di un set blindato e coperto di sensori digitali o di una foresta pluviale aliena, risulta tanto spettacolare quanto totalmente inutilizzabile nella quotidianità di Los Angeles.

La vera sfida per Zoe, però, sarà sopravvivere alla tabella di marcia di James Cameron, che la impegnerà con i sensori di movimento fino al capitolo conclusivo della saga previsto nel 2031, quando l'attrice avrà superato i cinquant'anni e lasciato in dote alla storia del cinema una filmografia miliardaria.