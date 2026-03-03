Zootropolis 2 arriva su Disney+: ecco quando e perché vederlo (se non lo hai ancora fatto)

Pubblicazione: 03 marzo alle 17:55

Dopo una corsa trionfale nelle sale cinematografiche che ha ridefinito i parametri del successo per l'animazione contemporanea, Zootropolis 2 si prepara a conquistare anche il pubblico domestico. Disney ha ufficializzato l'arrivo del sequel più atteso degli ultimi anni sulla propria piattaforma streaming per l'11 marzo, segnando un passaggio strategico che capitalizza su un fenomeno culturale di portata globale.



Il film diretto da Byron Howard e Jared Bush ha polverizzato ogni aspettativa commerciale, raccogliendo 1,85 miliardi di dollari in tutto il mondo e diventando il film d'animazione con certificazione MPA più redditizio di sempre. Zootropolis 2 si è guadagnato l'ottava posizione nella classifica dei film con i maggiori incassi nella storia del cinema, un risultato che testimonia la capacità di Disney di creare storie capaci di parlare a generazioni diverse.



La saga di Judy Hopps e Nick Wilde ha dimostrato una straordinaria tenuta al botteghino sin dal debutto nel novembre 2025. Il pubblico ha risposto con entusiasmo a questa nuova avventura che vede i due improbabili partner investigativi affrontare un mistero che sconvolge la metropoli animale. L'arrivo di Gary De'Snake, interpretato dall'acclamato Ke Huy Quan, innesca una serie di eventi che costringono Judy e Nick a spingersi in territori inesplorati della città, mettendo alla prova la loro collaborazione come mai prima.

Poster di Zootropolis 2, fonte: Disney Pictures





Il riconoscimento della critica ha marciato di pari passo con il successo commerciale. Il film ha conquistato un BAFTA e una nomination agli Academy Awards, mentre il pubblico ha premiato l'opera con un eccezionale 96% di gradimento su Rotten Tomatoes nella categoria Verified Hot Audience Score e una A CinemaScore. Questi risultati non sorprendono chi ha visto il film: Zootropolis 2 combina un'animazione di livello mondiale con una scrittura brillante, ricca di humor intelligente e momenti di autentica profondità emotiva.



L'approdo su Disney+ rappresenta il completamento naturale di un ecosistema narrativo che già comprende il film originale del 2016 e la serie Zootropolis+. La piattaforma ospiterà ora una collezione completa dedicata all'universo di Zootropolis, permettendo ai nuovi spettatori di immergersi completamente in questo mondo e ai fan di rivivere l'intera saga. Questa strategia di contenuti interconnessi riflette l'evoluzione del consumo mediatico contemporaneo, dove gli utenti cercano esperienze narrative estese e approfondite.



Con l'arrivo su Disney+ l'11 marzo, milioni di spettatori avranno l'opportunità di scoprire o riscoprire Judy e Nick nel comfort delle proprie case. Per chi ha già visto il film al cinema, sarà l'occasione di cogliere dettagli sfuggiti alla prima visione. Per chi lo aspettava, rappresenta finalmente la possibilità di partecipare a un fenomeno culturale che ha segnato profondamente il panorama dell'animazione contemporanea.