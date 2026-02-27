Zootropolis 3: il regista del film parla della produzione e di tante novità

Pubblicazione: 27 febbraio alle 10:35

Dieci anni. Un decennio intero è passato tra il primo Zootropolis e il suo sequel, arrivato nelle sale all'inizio del 2025. Un'attesa che ha messo alla prova la pazienza dei fan, ma che evidentemente non ha scalfito l'affetto per Judy Hopps, Nick Wilde e l'universo antropomorfo creato da Disney. Ora, con Zootropolis 2 già disponibile per l'acquisto digitale e in arrivo nei formati fisici, i riflettori si accendono sulla domanda che tutti si pongono: ci sarà un terzo capitolo e, soprattutto, dovremo aspettare un altro decennio?



La risposta arriva direttamente dal regista Byron Howard e dalla produttrice Yvett Merino, che durante un evento stampa organizzato per il lancio home video di Zootropolis 2 hanno affrontato l'argomento senza troppi giri di parole. Howard ha riconosciuto apertamente che dieci anni sono un'eternità nel mondo dell'animazione, spiegando che nel frattempo lui, Merino e il co-regista Jared Bush si erano dedicati a Encanto, un'esperienza completamente diversa che li ha portati nel territorio dei musical. "L'entusiasmo per Zootopia è stato molto chiaro per noi", ha dichiarato Howard, aggiungendo con un sorriso che tradisce qualcosa di più di una semplice speranza: "Vi sentiamo, e di nuovo, è qualcosa che ci piacerebbe vedere realizzato". Non è un annuncio ufficiale, certo, ma il tono è quello di chi sta già esplorando possibilità concrete, non di chi lascia aperta una porta per cortesia.



Del resto, Zootropolis 2 ha dimostrato che l'universo narrativo ha ancora molto da offrire. Il sequel ha portato Judy e Nick in zone inesplorate della metropoli animale, mettendo alla prova la loro partnership quando l'arrivo del misterioso Gary De'Snake scuote gli equilibri della città. Il film ha anche ampliato il cast, introducendo nuovi personaggi e dando maggiore spazio a figure già amate come Gazelle, interpretata ancora una volta da Shakira.

Una scena di Zootropolis, fonte: Walt Disney Animation Studios





La popstar colombiana, icona globale, è stata fondamentale per il DNA della saga fin dal primo capitolo. Merino ha raccontato con entusiasmo il suo desiderio di riportarla a bordo: "Amiamo Shakira, e nel momento in cui sono entrata nel progetto ho pensato: 'Shakira deve esserci, perché io devo conoscerla'". La cantante ha dimostrato un affetto autentico per il franchise, e quando è arrivato il momento di chiamarla per il sequel, la risposta è stata immediata. In Zootropolis 2, Gazelle non è solo una presenza decorativa: il suo personaggio gioca un ruolo cruciale nell'aiutare Judy contro il dipartimento di polizia di Zootropolis, schierandosi come alleata dei predatori e portando nuova musica nella colonna sonora.



L'entusiasmo per un eventuale Zootropolis 3 non si ferma al team creativo. Anche gli attori del cast hanno già manifestato il desiderio di tornare. Yvette Nicole Brown, che nel secondo capitolo ha prestato la voce sia alla Lontra che alla Baronessa, ha confessato senza mezzi termini che le piacerebbe rivestire uno dei suoi ruoli, ma ha anche un'idea precisa per espandere il suo contributo. "Ho sentito che potrebbero andare nella parte di Zootopia dedicata agli uccelli, e penso ci siano buone possibilità", ha dichiarato con un pizzico di ironia autoironica. "Quindi sto cercando di diventare un uccello nel prossimo film".



Quando le è stato chiesto quale volatile vorrebbe interpretare, Brown ha risposto senza esitazione: un pappagallo. La capacità di imitare le voci altrui le sembra perfetta per creare momenti comici, ma la sua disponibilità è totale: "Farei qualunque cosa, anche solo 'Ca caw!' Non so che verso sia, forse un pappagallo. Penso che un pappagallo sarebbe divertente". E poi, rivolgendosi direttamente alla telecamera con un sorriso complice: "Jared, chiamami. Byron, chiamami".

Poster di Zootropolis 2, fonte: Walt Disney Animation Studios





L'ipotesi della terra degli uccelli come nuova ambientazione non è campata in aria. Uno dei punti di forza della saga è proprio la capacità di espandere costantemente la geografia di Zootropolis, mostrando ecosistemi e culture diverse all'interno della stessa metropoli. Un quartiere dedicato agli uccelli sarebbe un'evoluzione naturale, con tutte le possibilità narrative e visive che comporta.



Zootropolis 2 è attualmente disponibile per l'acquisto digitale su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV e Fandango at Home. Le copie fisiche in 4K UHD, Blu-ray e DVD arriveranno sul mercato il 3 marzo. Mentre i fan si preparano a rivedere le avventure di Judy e Nick comodamente da casa, la speranza è che l'attesa per un terzo capitolo non richieda un altro decennio. Le parole di Byron Howard suggeriscono che questa volta le cose potrebbero andare diversamente. E se l'entusiasmo del pubblico continuerà a farsi sentire con la stessa forza, è difficile immaginare che Disney lasci passare l'occasione di tornare a Zootropolis molto prima di quanto ci si aspetti.