Un mese fa è stato annunciato che sarà il team dei Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) a occuparsi, per i 20Th Century Studios, della regia del reboot di 1997: Fuga da New York che verrà prodotto dal leggendario regista dell’originale, ovvero John Carpenter.

Ora, sulle pagine di Entertainment Weekly, Chad Villella e Tyler Gillett hanno potuto parlare brevemente del progetto.

Villella ha innanzitutto specificato che questo nuovo 1997: Fuga da New York si trova ancora nelle fasi preliminari di sviluppo:

Siamo molto, molto emozionati al pensiero di lavorare con i 20th Century Studios su questo progetto. Stiamo sviluppando la nostra idea e, se tutto va come deve andare, riusciremo a consegnare lo script il prossimo anno preparando il terreno di lavoro per il film. Ma ora come ora è tutto allo stadio preliminare.

Tyler Gillett specifica poi che la pellicola non sarà un remake:

Non è un remake, si tratta di uno di quei film che non puoi rifare, per noi è intoccabile è così importante per noi che è come se vivesse nella stratosfera, è difficile quantificare quanto lo amiamo. Sarà probabilmente simile a Scream credo, come un cenno, una continuazione di quello che amiamo di quel mondo e quei personaggi.

Insomma, basandoci su queste parole, il destino di 1997: Fuga da New York non pare dissimile da quello di un altro grande capolavoro di John Carpenter, ovvero Halloween.

Nel curriculum del collettivo dei Radio Silence troviamo titoli come la saga di V/H/S e Finché morte non ci separi (LEGGI LA RECENSIONE). Di recente hanno rilanciato brillantemente anche il franchise di Scream con un quinto capitolo (LEGGI LA RECENSIONE) che ha messo d’accordo critica e pubblico. Il sesto episodio è previsto per il 2023 e, un paio di giorni fa, abbiamo visto il teaser trailer.

FONTE: Entertainment Weekly