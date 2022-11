Sarà il team dei Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) a occuparsi, per i 20Th Century Studios, della regia del reboot di 1997: Fuga da New York che verrà prodotto dal leggendario regista dell’originale, ovvero John Carpenter.

Il film del 1981, a livello internazionale, fa parte della libreria di Studiocanal. La società francese si occuperà anche della distribuzione del nuovo film in svariati territori internazionali. Deadline, che riporta in esclusiva la notizia, spiega che non si sa ancora quale sarà l’approccio creativo che verrà adottato per questo rilancio di 1997: Fuga da New York e che si sta ancora cercando uno sceneggiatore.

La notizia che sarà il collettivo dei Radio Silence a occuparsi del lungometraggio fa ben sperare. Oltre al loro interessante curriculum in cui troviamo titoli come la saga di V/H/S e Finché morte non ci separi (LEGGI LA RECENSIONE), di recente hanno rilanciato brillantemente anche il franchise di Scream con un quinto capitolo (LEGGI LA RECENSIONE) che ha messo d’accordo critica e pubblico (il sesto episodio è previsto per il 2023).

L’ultimo aggiornamento in materia risale a febbraio, a un’intervista di John Carpenter in cui il regista ammetteva di non sapere nulla circa quello che la Disney avrebbe fatto con 1997: Fuga da New York tramite i 20Th Century Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A seguire trovate la sinossi del film originale (via Cineteca di Bologna):

1988: gli Stati Uniti d’America devono fronteggiare l’allarme dilagante di una criminalità diffusa e violenta. L’unica soluzione è quella di trasformare l’intera isola di Manhattan in un carcere di massima sicurezza in cui i prigionieri, abbandonati a loro stessi, hanno creato un letale microcosmo in cui vige la legge del più forte.

1997: in seguito ad un attentato terroristico, il presidente degli Stati Uniti è costretto ad abbandonare, in una capsula di salvataggio, l’aereo in cui viaggiava, andando a finire proprio tra le mura della città-prigione. A trarre in salvo il capo di stato viene chiamato Jena Plissken, ex-eroe di guerra, catturato dalla polizia per una rapina in banca e costretto slealmente, ora, a barattare la sua libertà con il successo della difficilissima missione di recupero. Jena ha una certa quantità di tempo per salvare il presidente, e due possibilità di morire: per mano del nemico e per mano del mandatario. Atterrato con un aliante sul tetto del World Trade Center, Jena si imbatte in bande di folli cannibali, tossici ai limiti della decenza, poveri vecchi, pazzi criminali… Manhattan è sotto il dominio del Duca, un uomo che ha fatto la sua legge personale in quel luogo dimenticato dal mondo, ed è contro di lui che l’eroe si deve battere rischiando la propria vita e quella di chi lo aiuta.

