Michael Sarnoski, regista di A Quiet Place: Giorno 1, ha svelato dove sono finiti i sopravvissuti del film nei due sequel. Ovviamente se non avete ancora visto il film, non proseguite nella lettura.

Alla fine di Giorno 1, grazie al sacrificio compiuto da Sam (Lupita Nyong’o), Eric (Joseph Quinn) e Frodo raggiungono con successo una barca in partenza da New York City, su cui c’è anche il personaggio di Djimon Hounsou, che è il leader di una colonia insulare di sopravvissuti in A Quiet Place Part II.

In una recente intervista con CinemaBlend, Sarnoski ha chiesto se Eric e Frodo potrebbero trovarsi sull’isola di A Quiet Place Parte II e far parte di quella società:

Voglio dire, probabilmente no. Ma per come l’avevo immaginato non è che incontreremo ogni singola persona sull’isola. Diamo uno sguardo piuttosto veloce a quella società. Non penso che Joe Quinn sia lì in segreto. Forse quando faremo una riedizione alla George Lucas, metteremo semplicemente in CG un piccolo Joe Quinn sullo sfondo. Ma no. Voglio dire, forse? Chi lo sa? Forse c’è un gatto. Diciamo che se vedi un gatto ovunque su quell’isola, quello era sempre stato destinato a essere Frodo.