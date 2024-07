Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Michael Sarnoski, il regista di A Quiet Place: Giorno 1, ha spiegato la curiosa scena dell’uovo, parlando del perché ha scelto di inserirla. Se non avete visto il film non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Nel corso dei film, i mostri sono stati visti attaccare e presumibilmente uccidere gli umani, anche se non è mai stato del tutto chiaro se le creature usino le vittime come risorsa da consumare. In una scena di A Quiet Place: Giorno 1, Eric (Joseph Quinn) deve salvare il gatto Frodo ed è testimone di strane pozze di liquido rosa, e vede le creature fare a pezzi uno strano oggetto simile a un uovo che poi sembrano mangiare. In un’intervista con /Film, Michael Sarnoski ha spiegato la scena:

Non volevo che il focus fosse la questione dell’uovo, non volevo che quella scena venisse commentata con un ‘Ecco cosa sta succedendo’, e questo è importante sottolinearlo perché non è importante per Eric in quel momento. Sta solo cercando di salvare Frodo e si ha solo un indizio che c’è un ecosistema di queste creature intorno a lui. Ma sì, per me, quello che volevo ottenere era che puoi vedere tutte queste specie di pozze di questo liquido rosa e vitreo, e se guardi da vicino, puoi vedere che ci sono corpi in quelle pozze. E l’idea è che negli altri film, in un certo senso capisci che le creature prendono le persone e non dicono mai veramente cosa stanno facendo con loro. E penso che tutti pensino semplicemente: ‘Oh, stanno mangiando le persone o qualcosa del genere.’ Ma mi piace l’idea che queste creature siano una specie di formiche agricole, usando il materiale organico delle persone per coltivare quella che è la loro fonte di cibo, che sono una specie di strani meloni, uova e funghi che loro in un certo senso danno da mangiare ai più piccoli. Quindi è solo un accenno, alla fine, questi sono agricoltori e hanno una piccola dinamica familiare. Mi è piaciuta l’idea, soprattutto venendo dal primo A Quiet Place, che parla proprio di una famiglia di agricoltori.

A Quiet Place: Giorno 1 è nelle sale dal 27 giugno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

