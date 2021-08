Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che 01 Distribution ha tolto dal listino la data di uscita in Italia di, precedentemente fissata per il 1 settembre. Vi abbiamo anche riportato in anteprima le voci secondo cui il film non arriverà più al cinema, e che fossero in corso trattative per la vendita ad Amazon, con un lancio in esclusiva in streaming su Prime Video.

Oggi queste voci trovano conferma per alcuni mercati internazionali molto importanti: Screen annuncia infatti che Amazon si è assicurata i diritti di lancio nel Regno Unito e in Francia. Le date di uscita non sono state ancora confermate, ma logica vuole che il colosso dello streaming stia trattando anche per altri mercati come l’Italia.

Ricordiamo che il primo e il secondo film della saga sono stati un successo nei cinema, il secondo in particolare è stato uno dei pochi film l’anno scorso a ottenere buoni incassi nella finestra di riapertura dei cinema prima che chiudessero nuovamente. Nel Regno Unito ha raccolto 5.1 milioni di dollari. In Italia aveva incassato 4.1 milioni di euro, motivo per cui la notizia della rinuncia all’uscita in sala sta creando non poco scontento negli esercenti.

Vi terremo aggiornati.

LEGGI ANCHE – After, la recensione

AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga AFTER è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

Nel terzo film della saga AFTER Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

La pellicola è diretta da Castille Landon e vede nel cast Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino.

AFTER 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. After We Fell, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: Come mondi lontani e Anime Perdute.