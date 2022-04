è la protagonista della cover story di Harper’s Bazaar che ha dedicato all’attrice svedese apparsa in pellicole come Ex-Machina, The Danish Girl, Tomb Raider e Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Considerato che l’occasione dell’incontro fra il magazine e la testata prende le mosse anche in virtù della partecipazione di Alicia Vikander a Irma Vep, serie TV in arrivo su HBO prodotta da A24 e curata dal regista Olivier Assayas (ECCO I DETTAGLI), la discussione è andata a parare anche sulla gestione delle scene d’intimità e nudo e su come queste vengono gestite dalle produzioni di lungometraggi e serie TV.

L’attrice riconosce che oggi si sono fatti enormi passi in avanti grazie al fatto che la figura professionale del coordinatore di intimità figura sempre in quelle produzioni che lo richiedono, ma ammette anche di essersi trovata a disagio, in passato, in alcuni contesti in cui l’opera alla quale stava lavorando prevedeva delle scene di nudo.

Alicia Vikander spiega:

L’unica cosa che non puoi improvvisare su un set sono le scene d’intimità, nelle quali hai una coreografia alla quale devi attenerti. È la cosa peggiore di sempre lavorare a quelle scene. Sono molto a mio agio col mio corpo e ho fatto un po’ di scene di nudo e di sesso, ma non è mai una cosa facile. Quella del coordinatore di intimità è una figura che sarebbe dovuta esistere anche agli inizi della mia carriera. Mi sono ritrovata in situazioni in cui non mi sono sentita protetta. In una di queste occasioni ognuno era impegnato a fare le sue cose e, in mezzo, ti ritrovi ad avere un attore o un’attrice che se ne sta nuda per un paio di ore. Ci dovrebbe essere qualcuno che le porta una vestaglia, ma non c’è. Arriva un sacco di tempo dopo e non va bene. Avrebbero dovuto curarmi un po’ di più.

Cosa ne pensate delle considerazioni fatte da Alicia Vikander? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!