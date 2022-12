Alien: le riprese del nuovo film al via a febbraio del 2023, ecco il titolo di lavorazione

Le riprese di Alien: Romulus – questo il titolo di lavorazione della nuova pellicola del popolare franchise inaugurato da Ridley Scott nel 1979 – partiranno nel mese di febbraio 2023 a Budapest, in Ungheria.

A riportare l’informazione è la production listing pubblicata su Film & Television Industry Alliance. Il mese scorso abbiamo appreso che la protagonista del nuovo Alien che verrà diretto, lo ricordiamo, da Fede Alvarez, sarà Cailee Spaeny, attrice classe 1997 vista di recente nell’acclamata miniserie Tv HBO Omicidio a Easttown (LEGGI LA RECENSIONE).

Del progetto non si sa ancora praticamente nulla. Si sa però che nasce come esclusiva streaming per le piattaforme della Disney (Hulu e Disney Plus) e non sarà collegato agli altri capitoli del brand: non avremo, dunque, a che fare con un prequel o un sequel.

Fede Alvarez (il remake di La casa, Man in the dark) è un grande fan di Alien e avrebbe sottoposto la sua storia a Ridley Scott già diverso tempo fa. L’idea sarebbe rimasta impiantata nella testa di Ridley Scott fino allo scorso anno. La mente dietro al primo, indimenticabile Alien avrebbe ricontattato improvvisamente il giovane collega domandandogli se fosse ancora intenzionato a lavorarci e il resto è storia.

I film appartenenti al franchise di Alien – inclusi i crossover con Predator – hanno incassato 1,629 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di 474 milioni di dollari circa (fonte: The Numbers). Chiaramente queste cifre non tengono conto dell’inflazione.

