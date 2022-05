Nelle ultime settimane vi abbiamo aggiornato in merito ai principali sviluppi del processo che vede Johnny Depp accusaredi averlo diffamato con il suo editoriale del 2018 sul Washington Post e, nelle ultime ore, tutto questo ha preso una piega inaspettata “per colpa” di

In questi giorni l’app del fantasmino è tornata a far parlare di sé grazie a quello che, in pochissimo tempo, è diventato un filtro estremamente popolare e di grande effetto grazie al quale il volto di una persona assume un’espressione triste, piangente. Probabilmente, in giro per i social, vi sarete imbattuti in brevi clip in cui magari c’è qualcuno che sta ridendo o dicendo qualcosa di estremamente buffo con un’espressione eccessivamente contrita.

Ebbene, ovviamente sempre tramite i social, si è sparsa la voce secondo la quale il nuovo filtro di Snapchat sarebbe stato ideato con Amber Heard come fonte d’ispirazione. Questa teoria è diventata talmente popolare che TMZ ha deciso di chiedere informazioni direttamente a Snapchat che ha, chiaramente, smentito ogni riferimento ad Amber Heard.

Sul sito leggiamo che:

Nonostante la speculazione dilagante, siamo qui a smentire la cosa. Un portavoce di Snapchat ci ha riferito che non c’è nulla di vero in queste voci e che la lente non è ispirata ad Amber Heard. Ci è stato anche riferito che questo filtro specifico, che ha debuttato lo scorso venerdì, era in lavorazione da sei mesi, quindi era in fase di sviluppo da ben prima che l’attrice offrisse la sua testimonianza in lacrime.

Qua sotto potete ammirare un’applicazione pratica del filtro:

Insomma, come si suol dire, si è trattato della più proverbiale delle fake news.

