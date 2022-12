I migliori film del 2022 secondo l’American Film Institute: da Avatar 2 a Nope, i grandi assenti sono gli streamer

L’American Film Institute, istituzione no-profit creata dalla National Endowment for the Arts, ha annunciato i migliori film del 2022.

L’anno scorso, 8 dei 10 film citati dall’AFI sono stati nominati all’Oscar come miglior film. Quest’anno la decina è composta da:

Lo Special Award a Gli spiriti dell’isola viene assegnato perché la pellicola non poteva essere inclusa nella top-ten essendo una produzione internazionale. Da notare che il 40% dei titoli presenti nella top-ten sono Universal, e che non vi è rappresentanza degli streamer.

Gli AFI si vanno ad affiancare ai premi del National Board of Review come riconoscimenti “industriali” in vista degli Oscar: entrambe le organizzazioni segnalano dieci pellicole, e quest’anno quelle che presenti in entrambe le top-ten (includendo lo Special Award) sono:

Avatar: la via dell’acqua

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

The Woman King

Women Talking

Gli spiriti dell’isola

Sono sette pellicole da tenere decisamente sotto i riflettori nelle prossime settimane, mentre continuano ad avvicendarsi i premi della critica (come i Gotham e quelli del NYFCC).

Infine, ecco le migliori serie tv dell’anno:

Gli AFI Awards verranno consegnati durante la tradizionale serata di gala al Four Seasons Hotel di Beverly Hills il 13 gennaio 2023.

Fonte: AFI