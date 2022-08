Andrew Garfield parla di Martin Scorsese: “È un tipo buffo”

Andrew Garfield ha avuto l’onore di lavorare con Martin Scorsese in Silence, la pellicola del 2016 in cui ha interpretato la parte del gesuita Padre Sebastião Rodrigues e ha recitato di fianco a Liam Neeson, Adam Driver e Ciaràn Hinds.

Ospite di Marc Maron al WTF Podcast, l’attore ha potuto ricordare questa preziosa esperienza, l’ansia provata al pensiero di lavorare con un maestro del cinema che poi si è rivelato essere “un tipo buffo”.

Ti accosti a un’esperienza come quella con tutto il bagaglio che potresti attendere: eccitazione totale, trepidazione, ti dai dei pizzicotti per assicurarti che sia tutto vero, la completa consapevolezza che entri a far parte di quella manciata di persone che ha avuto l’onore di lavorare con il maestro del cinema americano.