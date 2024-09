Martin Scorsese protagonista dello spot della nuova campagna Kith per Giorgio Armani

Pubblicazione: 08 settembre alle 18:00

Nientemeno che Martin Scorsese è stato scelto come protagonista per la nuova campagna pubblicitaria del marchio di streetwear Kith per Giorgio Armani.

In uno spot pubblicato in rete il regista viene etichettato come “l’artista”. Nella campagna saranno presenti anche LaKeith Stanfield nel ruolo de "l’intrattenitore" e Pierce Brosnan in quelli del “viaggiatore".

Potete vedere lo spot con Scorsese qua sotto: