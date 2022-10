Angelina Jolie sarà Maria Callas nel biopic diretto da Pablo Larraín

Pablo Larraín sta lavorando a un nuovo film biografico, questa volta con Angelina Jolie come protagonista: si tratta di un biopic dedicato alla cantante lirica Maria Callas.

Intitolato Maria, il film racconta “la tumultuosa, splendida e tragica storia della vita di una delle più grandi cantanti liriche del mondo, rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni settanta”, come spiega la sinossi.

Alla sceneggiatura della pellicola vi sarà Steven Knight, già autore della sceneggiatura di Spencer oltre che della serie Peaky Blinders.

“Avere l’opportunità di combinare le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l’opera, è un sogno che diventa realtà,” ha commentato Larraín. “Farlo con Angelina, un’artista incredibilmente coraggiosa e curiosa, è un’occasione intrigante. Un vero dono”. Jolie ha aggiunto: “Prendo molto seriamente la responsabilità di raccontare la vita e l’eredità di Maria. Farò di tutto per affrontare al meglio questa sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno”.

Larraín ha recentemente diretto due biopic di donne iconiche: Jackie (2016), con Natalie Portman nei panni di Jackie Kennery Onassis, e Spencer (2021) con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana Spencer. Entrambe le attrici hanno ottenuto ampi riconoscimenti per le loro interpretazioni.

A produrre Maria vi sarà Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, parte di Fremantle, e Jonas Dornback di Komlizen.

Fonte: Variety