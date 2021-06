Nel corso di una chiacchierata con THR ha parlato delle sue insicurezze e nello specifico della prima proiezione didi Robert Eggers.

Ecco le parole dell’attrice:

Rob ci mostrò il film forse due ore prima della proiezione per il pubblico ed ero distrutta. Credevo che non avrei più lavorato, ho ancora i brividi se ci penso. È stata una sensazione davvero terribile, pensavo: “Ho deluso le persone che amo di più al mondo, non sono stata brava”. Sono molto loquace, parlato tanto, mi piace comunicare. Quella sera non comunicai, scoppiai a piangere. Non riuscivo a tollerare di vedere la mia faccia così grossa.