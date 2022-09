Quando, qualche settimana fa, abbiamo parlato di Armor Wars in occasione della D23 Expo, discutevamo ancora della produzione dei Marvel Studios con Don Cheadle come di una serie Tv perché questo doveva essere: una produzione seriale destinata allo streaming di Disney Plus.

Ora però arriva la notizia di una vera e propria rivoluzione creativa: Armor Wars non sarà più una serie televisiva, ma un film Marvel Studios vero e proprio. Questa mossa ritarderà un po’ l’arrivo del progetto.

L’Hollywood Reporter, che ha pubblicato in esclusiva lo scoop, segnala che durante il processo creativo di elaborazione della storia, i Marvel Studios hanno realizzato che per raccontare il tutto in maniera più appropriata era più indicato produrre un lungometraggio che, chiaramente, sarà un’esclusiva cinematografica.

Sono confermati sia Don Cheadle, che riprenderà i panni di James “Rhodey” Rhodes, AKA War Machine così come Yassir Lester, che era stato ingaggiato come head writer della serie.

La produzione della serie di Armor Wars sarebbe dovuta partire, secondo il calendario dei Marvel Studios, a inizio del 2023: le persone che si stavano preparando alla cosa avrebbero ricevuto il memo con il cambio di programma durante la giornata di ieri. Non c’è ancora un regista collegato al film e non è ancora chiara la posizione del medesimo all’interno della timeline del Marvel Cinematic Universe. In precedenza era stato spiegato che si sarebbe svolta dopo i fatti che vedremo narrati in Secret Invasion (qui il trailer), la serie con Samuel L. Jackson.

Non è la prima volta che Kevin Feige and co rivoluzionano i piani per una loro produzione. Con Hawkeye, ad esempio, si era verificata la situazione opposta. Nato come un lungometraggio, è poi diventato una serie Tv per lo streaming di Disney Plus (ECCO LA NOSTRA SCHEDA TV DI HAWKEYE).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter