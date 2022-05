Prossimamente vedremoin Jurassic World: il dominio ma anche in, prossimo film diretto da Wes Anderson.

E in una nuova intervista ComicBook.com ha chiesto all’attore se ci fossero ruoli che gli piacerebbe interpretare nuovamente. Goldblum ha poi virato il discorso parlando del film di Anderson:

Ooh, bella domanda. Aspetta un attimo. Beh, mi piace poter lavorare in una serie di film collegati tra loro, anche se molto diversi, del grande Wes Anderson. È un genio. Lo adoro, e in effetti, non voglio rivelare nulla, ma qualcosa di gustoso c’è in questo prossimo lavoro. Eravamo in Spagna con questo fantastico cast e come puoi immaginare, ci siamo divertiti.