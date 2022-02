In passato il regista Christopher Landon ha espresso un discreto interesse nel voler realizzare un terzo capitolo di

Verrà mai messo in cantiere? Ancora non lo sappiamo, tuttavia ComicBook.com ha voluto chiedere a Sarah Yarkin (che presto vedremo su Netflix in Non aprite quella porta) se il regista le avesse comunicato qualcosa sul possibile progetto:

Oh, no. Ma mi piacerebbe sentirlo. Se Chris [Landon] ci sta guardando dico, per favore chiamami e fammi sapere. È stato un sogno da girare, molto diverso da girare [il seguito di Texas Chainsaw Massacre], ovviamente. Molto più leggero e divertente. Quindi no, non ho saputo nulla al riguardo, e se tu ne sai qualcosa per favore chiamami e fammi sapere.

Con un budget di 5 milioni di dollari il primo capitolo ha incassato in tutto il mondo 125,4 milioni. Il budget del secondo è lievitato a 9 milioni, ma ha ottenuto risultati inferiori arrivando a quota 64,2 milioni di dollari, facendo un po’ spegnere le speranze per il terzo visti i costi di promozione.

La scorsa estate in uno scambio di parole su Twitter tra Trenton Ryder e il regista Christopher Landon, rivelavano che potrebbero esserci novità in arrivo.

“È passato così tanto tempo dall’ultima volta che io, Israel Broussard e @theraptureball ti abbiamo tormentato per fare un APTM 3” ha scritto Ryder.

“Potrei avere notizie al lontano orizzonte per te” ha ribattuto il regista.

