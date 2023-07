Boom di visualizzazioni in streaming per Avatar: la via dell’acqua negli Stati Uniti. Sono infatti usciti i dati Nielsen relativi alla settimana tra il 5 e l’11 giugno (Nielsen restituisce infatti i risultati degli ascolti con un mese di ritardo), e a guidare la top-ten è proprio il film di James Cameron, battendo tutti gli altri film e serie tv. In pochi giorni (è uscito il 7 giugno in contemporanea su Disney+ e MAX) il kolossal ha totalizzato oltre 1.9 miliardi di minuti di visualizzazioni, una cifra record per un film da record, che ha incassato 2.3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dovrebbe quindi guidare anche la classifica della prossima settimana, quando avrà a disposizione 7 giorni completi.

Secondo le informazioni diffuse da Nielsen, il film è stato cercato in particolare dal pubblico giovane: il 50% aveva meno di 35 anni.

Negli stessi giorni, Manifest ha totalizzato 1.6 milioni di minuti visualizzati (con un totale di 62 episodi, di cui l’ultima parte inedita), seguito da SWAT, che ha totalizzato 1.2 miliardi di minuti tra HULU, Paramount+ e Netflix. Quarta posizione per Non ho mai, con 917 milioni di minuti. Chiude la top five FUBAR: la serie con Arnold Schwarzenegger, che non era più inedita, ha comunque totalizzato altri 819 milioni di minuti.

Fonte: Deadline

