Da Avatar 2 a Willow: i protagonisti dello stand “esperienziale” della Disney a Lucca Comics & Games

Vi abbiamo già fatto vedere le maschere di Black Panther: Wakanda Forever realizzate dall’artista Ivano Facchetti esposte nella parte posteriore dello stand Disney di Piazza San Michele a Lucca Comics & Games. Come vi abbiamo già accennato nel relativo articolo (ECCO TUTTI I DETTAGLI), lo stand allestito dalla major americana è un luogo dove è possibile fare un vero e proprio tour “esperienziale” attraverso i mondi e gli universi di alcuni popolarissimi franchise della major da Black Panther: Wakanda Forever passando per Andor, Willow, Avatar: la via dell’acqua e Strange World – Un mondo misterioso.

Qua sotto trovate la nostra reel del tour che abbiamo fatto. Come potete constatare coi vostri occhi, per occhi pellicola e serie TV sono presenti o dei quiz, come quelli in tema Marvel che possono addirittura premiarvi con un viaggio a Disneyland Paris se pescherete il gratta e vinci fortunato, o ispirate location per delle photo-opportunity.

