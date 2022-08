Avatar lascia Disney+ in vista del ritorno al cinema

Manca poco più di un mese al ritorno di Avatar nei cinema di tutto il mondo, e così il blockbuster di James Cameron è stato tolto dal catalogo di Disney+. Facendo una ricerca sulla piattaforma streaming, negli USA così come in Italia, non compare più il film: sono invece presenti altri titoli del regista come Titanic, Aliens – Scontro Finale, Alieni degli Abissi.

Perché è stato rimosso dal catalogo? È molto semplice: Disney focalizzerà tutta la sua attenzione sull’uscita in sala di Avatar il 22 settembre, quando verrà presentato in una versione rimasterizzata che senza dubbio poi approderà su Disney+ esaurita la corsa in sala (ricordiamo che la versione finora presente in piattaforma non era in 4K). Ecco quindi che la major intende comunicare al pubblico che l’unico modo per rivedere il film di James Cameron, in preparazione ad Avatar: la via dell’acqua, sarà sul grande schermo.

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

La redazione di Badtaste.it è anche su Twitch!