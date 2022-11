Avatar torna su Disney+, ma non in 4K

Qualche mese fa, a metà agosto, Avatar ha lasciato il catalogo di Disney+ in vista del ritorno in sala del blockbuster di James Cameron rimasterizzato in 4K. L’obiettivo, ovviamente, era traghettare quanto più pubblico in sala per rivivere l’emozione di vedere il film del 2009 sul grande schermo, nella nuova versione 4K, possibilmente in 3D o in IMAX 3D.

L’espediente ha funzionato: il film ha incassato complessivamente 75 milioni di dollari, di cui 24 negli Stati Uniti e il resto nei mercati internazionali (in Italia ha raccolto più di 3 milioni).

Ora, in occasione dell’apertura delle prevendite di Avatar: la via dell’acqua e del lancio del trailer finale (in arrivo stanotte), la Disney ha reso nuovamente il film disponibile in streaming. Da oggi, infatti, Avatar è nuovamente su Disney+, anche se purtroppo non nella versione rimasterizzata in 4K che è uscita al cinema qualche mese fa, verosimilmente perché non è uscita ancora nemmeno in edizione home video. Una volta arrivata in blu-ray e in download digitale, probabilmente uscirà anche in streaming: vi terremo aggiornati!

