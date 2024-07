Dopo 15 mesi di lavorazione, è ora disponibile su Disney+ uno straordinario progetto Marvel Studios che ha riunito quattro dei 6 Avengers originali per una nobile causa: The Lakota Project, il doppiaggio in lingua lakota del primo Avengers.

Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Chris Evans e Scarlett Johansson – con l’aiuto e la collaborazione di ben 62 persone che parlano lakota – sono infatti i protagonisti del dietro le quinte che ci mostra la lavorazione di questo interessante ridoppiaggio.

La lingua lakota, infatti (lakhota, lakotiyapi o teton), è una lingua nativa americana siouan in via di estinzione che nel 1997 – stando ai dati ufficiali – era parlata da 6000 persone, tutte provenienti dalle riserve indiane del Dakota del Sud e in cittadine come Rapid City e Minneapolis. La lingua è, per intenderci, quella parlata dagli indiani sioux in Balla coi lupi.

Potete ammirare il dietro le quinte del Lakota Project, dalle sessioni di doppiaggio al grande schermo, qui di seguito su Youtube:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

