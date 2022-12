Qualche giorno fa, Chris Hemsworth ha partecipato all’Happy, Sad, Confused Podcast di Josh Horowitz occasione durante la quale ha potuto parlare anche di una cosa avvenuta durante la lavorazione di Avengers: Endgame, il kolossal Marvel Studios diretto dai fratelli Russo uscito nei cinema nella primavera del 2019.

Chiacchierando con Horowitz, Chris Hemsworth ha spiegato che Avengers: Endgame è stato, senza ombra di dubbio, uno dei suoi momenti più alti nel Marvel Cinematic Universe e ha anche ricordato le lodi ricevute da Robert Downey Jr dopo aver realizzato una scena emotivamente molto importante e carica per Thor in cui aveva anche improvvisato in base a quello che era il suo stato d’animo in quel particolare momento:

Quando lavori a un film ti chiedi di continuo “Funzionerà questa cosa?”. Mi spiego meglio: ricordo quella scena in Avengers: Endgame in cui comincio ad andare in pezzi, propongo a tutti la missione e parlo della mia famiglia, dove sono tutti morti, e così via. Sono quei piccoli momenti della tua carriera in cui tutto sembra allinearsi e aggiungi un po’ d’improvvisazione. Se non ricordo male finisco col chiedere un bloody mary a Downey; [dopo la lavorazione della scena] mi dice “Sai, ogni tanto, un paio di volte nella tua carriera, possono capitare questi piccoli momenti in cui colpisci il centro del bersaglio… e sei nel posto giusto. Goditi quest’attimo”. Ho davvero apprezzato quelle parole perché potevo avvertire nettamente qualcosa di speciale in quel frangente, ma chi ero io per giudicare? Vedere che il nostro padrino che si chinava per dirmi “Ben fatto figliolo” è stato speciale.