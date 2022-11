Avengers: Endgame, il week-end da record al box-office è irripetibile secondo i fratelli Russo

I registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, i fratelli Russo, hanno rilasciato una lunga intervista a Variety focalizzata, principalmente, sulla loro casa di produzione, la AGBO. Chiaramente però nel corso di questo profilo, che analizzeremo più nel dettaglio durante il fine settimana, i due hanno parlato anche della loro esperienza nel Marvel Cinematic Universe.

Considerato che, proprio con la loro AGBO, i fratelli Russo hanno lavorato moltissimo anche in pandemia con progetti come Cherry (LEGGI LA RECENSIONE), il film con Tom Holland da loro diretto disponibile in streaming su Apple TV+, o Tyler Rake (LEGGI LA RECENSIONE), l’action con Chris Hemsworth che hanno prodotto per Netflix che vedrà anche un seguito previsto per il 2023, i filmmaker hanno potuto anche riflettere su come il mercato cinematografico sia cambiato durante il COVID. Secondo loro, un week-end d’esordio da record al botteghino come quello che ha “accolto” il loro Avengers: Endgame è, sostanzialmente, qualcosa d’irripetibile.

Joe Russo sostiene che:

Non accadrà ancora. È stato l’apice di un’era di filmmaking cinematografico. Quando abbiamo inaugurato la nostra AGBO, avevamo già realizzato che il vento stava cambiando.

Nel 2019 Avengers: Endgame ha avuto un week-end d’esordio globale da 1.2 miliardi di dollari, sostanzialmente il doppio di quanto ottenuto, la primavera precedente, da Avengers: Infinity War. Per intenderci, Spider-Man: No Way Home, la pellicola che ha incassato di più al cinema da quando è cominciata la pandemia, in un fine settimana lungo da 5 giorni, si è dovuto “accontentare” di 601 milioni incassati nei cinema nordamericani e internazionali.

Mentre siamo ancora in attesa di capire se la previsione dei fratelli Russo si possa rivelare esatta o meno, i due hanno anche rivelato quando potrebbero tornare a collaborare con i Marvel Studios. Considerata la loro fitta agenda è qualcosa che potrebbe avvenire “solo alla fine di questo decennio”.

FONTE: Variety