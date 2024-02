Josh Brolin ha svelato quando Mark Ruffalo gli ha “salvato la vita” sul set di Avengers: Infinity War, ricordandogli una battuta che si era dimenticato.

In un recente video di GQ in cui ripercorre la sua carriera e i suoi personaggi più iconici, Brolin ha ricordato un momento sul set di Avengers: Infinity War al fianco di Mark Ruffalo:

Quando finalmente ero in una scena con persone che conoscevo, come Ruffalo e Cheadle, avevamo anche una scena che abbiamo girato insieme. Sono a terra e le telecamere sono puntate su di me. Sono fuori campo, ho guardato Ruffalo e mi rendo conto che ho dimenticato la mia battuta. Quindi gli dico: “Qual è la mia battuta?” Come se lui la sapesse, è un personaggio diverso, un attore diverso, e infatti mi ha guardato e ha detto: “Non lo so”. Gli risposi: “Devi saperlo”. Ero li che mi ripetevo “Qual è? Qual è?” E sapevo che avrei dovuto dirla a breve.

Chris Hemsworth è lì a dire qualcosa. Sta raccogliendo il suo grosso martello e io mi ripeto ‘Qual è la battuta?’ e in realtà a un certo punto Ruffalo me l’ha detta. Ricordo che pensavo fosse così divertente. Come diavolo ti sei ricordato della battuta?’ Ruffalo è l’essere umano più gentile del mondo e anche quello più generoso. Questo è il mio ricordo preferito durante quel film.