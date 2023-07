In un’intervista con Rolling Stone, Greta Gerwig ha rivelato di essersi dovuta imporre per evitare che una particolare scena di Barbie (LEGGI LA RECENSIONE) venisse tagliata. Si tratta di quella in cui la Barbie di Margot Robbie incontra una donna anziana su una panchina e le dice che è bellissima.

Un passaggio che potrebbe sembrare ininfluente per la storia, ma che risulta essere molto importante per la regista:

Amo molto quella scena. E la donna anziana sulla panchina è la costumista Ann Roth. È una leggenda. È un cul-de-sac in un certo senso: non porta da nessuna parte. E nelle prime fasi di montaggio, guardando il film, mi hanno suggerito: “Beh, si potrebbe tagliare. E in realtà la storia andrebbe avanti lo stesso [senza]”. E io ho detto: “Se taglio la scena, non so di cosa parli questo film“. È così che l’ho vista. Per me, questo è il cuore del film. Il modo in cui Margot interpreta quel momento è così delicato e non forzato. Ci sono elementi più scandalosi nel film a proposito dei quali la gente dice: “Oh, mio Dio, non posso credere che la Mattel ti abbia permesso di farlo” o “Non posso credere che la Warner Bros. ti abbia permesso di farlo“. Ma per me, la parte che non riesco a credere sia ancora nel film è questo piccolo cul-de-sac che non porta da nessuna parte – tranne che per il fatto che è il cuore del film.

In un’intervista con The New York Times la regista ha poi ulteriormente ribadito quanto la scena in questione fosse per lei cruciale e il suo significato:

Se taglio quella scena, non so perché sto facendo questo film. Se non ho quella scena, non so cosa sia o cosa abbia fatto. L’idea di un Dio amorevole che è una madre, una nonna, che ti guarda e ti dice: “Tesoro, stai bene” – è qualcosa di cui sento di aver bisogno e che volevo dare ad altre persone.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

FONTE: Rolling Stone /The New York Times

