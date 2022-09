Barbie: Margot Robbie si dice “mortificata” per gli scatti trapelati dal set

Durante un’ospitata al The Tonight Show with Jimmy Fallon, Margot Robbie ha parlato delle foto trapelate dal set di Barbie con Ryan Gosling.

“Non puoi capire quanto fossimo mortificati, comunque” ha commentato l’attrice. “Sembrava stessimo ridendo e ci stessimo divertendo, ma dentro di noi stavamo morendo. Pensavo: ‘Questo è il momento più umiliante della mia vita’“.

L’attrice non si aspettava in cuor suo tutta quella attenzione:

No! Insomma, sapevo che dovevamo girare in esterni a Los Angeles, e in questi casi spunta sempre qualche paparazzo. Mi aspettavo un po’ di gente a guardare visto che le scene con quei costumi erano svariate. Mi aspettavo un po’ di attenzione e che alcune foto sarebbero uscite, ma non tutto quello è successo, è stato folle. C’erano centinaia di persone a guardarci.