In una recente intervista con The Independent è tornato a parlare di, film di Greta Gerwig scritto da lei assieme a Noah Baumbach, in uscita il

L’attore, che a quanto pare interpreterà uno dei Ken del film, ha svelato che ha dovuto farsi la ceretta su tutto il corpo:

Sulla ceretta ho imparato tanto, per usare un eufemismo. Si è trattata di una delle esperienze più dolorose della mia vita. Ho riscoperto una nuova ammirazione per tutte le donne incredibilmente coraggiose che la fanno ogni mese.

Ha poi parlato delle teorie dei fan sul suo personaggio:

Sto impazzendo per tutto ciò che si dice online. Ogni volta che si scopre di un’aggiunta al cast o di qualche notizia, gli utenti dicono: “Di che si tratta?” ed è una cosa perfetta. Ma meno sapete, meglio è!

Barbie sarà al cinema il 21 luglio 2023.

Margot Robbie sarà Barbie, Ryan Gosling sarà Ken e poi ci saranno anche Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae. Will Ferrell sarà l’amministratore delegato dell’azienda di giocattoli al centro del film.

Accanto a loro anche Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!