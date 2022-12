Barbie: la regista voleva che tutti potessero sentirsi Barbie o Ken

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Simu Liu ha parlato di Barbie, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling che sarà nei cinema l’anno prossimo grazie alla Warner Bros.

L’attore ha parlato nello specifico del significato del film:

Racconta di come si trova la bellezza interiore, di come prendere possesso di quella parte di noi e di come si possa diventare la versione migliore possibile di noi stessi.