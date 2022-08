Batgirl, il commento di Leslie Grace: “Sono fiera di ciò che abbiamo fatto”

Dopo il commento dei registi arrivato ieri sera, arriva anche la prima dichiarazione di Batgirl in persona, Leslie Grace, dopo la decisione di Warner Bros. Discovery di cestinare la pellicola.

L’attrice ha condiviso il suo messaggio su Instagram assieme ad alcuni scatti e video dal set:

Querida familia! (Cara famiglia),

Alla luce delle recenti notizie sul nostro film “Batgirl”, sono fiera di ciò che abbiamo fatto e dell’amore, la dedizione e il lavoro sodo del nostro incredibile cast e dell’instancabile troupe per oltre sette mesi di riprese in Scozia.

Mi sento fortunata ad aver potuto lavorare con persone eccezionali e di aver potuto forgiare rapporti di vita nel frattempo.

A ogni fan di Batgirl – GRAZIE per l’amore e la fiducia e per avermi permesso di indossare il mantello e diventare, come Babs dice perfettamente, “il mio dannato eroe”

Batgirl per sempre!