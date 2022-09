I Simpson, nel corso degli anni, hanno anticipato, in maniera più o meno diretta, fatti, situazioni o contesti che si sono poi verificati e, nel 2015, scherzarono su un argomento che non può non richiamare alla memoria la recente cancellazione di Batgirl, il cinecomic della DC Comics previsto, originariamente, per lo streaming di HBO Max.

L’episodio in questione è lo speciale di Halloween Treehouse of Horror XXVI dell’ottobre del 2015. Nel secondo segmento, Homerzilla, un vecchio giapponese, con le fattezze di Nonno Simpson, viene costantemente deriso perché, ogni giorno, getta una ciambella nell’oceano. Per un motivo specifico: se non dovesse farlo, un mostro gigante si risveglierebbe dagli abissi e distruggerebbe la città. Un giorno però, mentre sta decorando con gli zuccherini la glassa della ciambella, ne respira uno per errore e muore soffocato. Senza il quotidiano tributo alimentare, il terribile Homerzilla finisce per scatenare la sua furia distruttiva sulla città.

La puntata poi fa un salto ai giorni nostri rivelando un focus group di executive di uno studio intenti a guardare il film di Homerzilla che definiscono “Così brutto da essere divertente” e meritevole di un remake.

Due anni dopo Zilla esce nelle sale ed è un flop. L’unico biglietto venduto è quello acquistato dall’Uomo dei Fumetti che, oltretutto, lo ha comprato solo per assicurarsi un buon posto per la proiezione di… Star Wars!

Ai dirigenti non resta che una cosa da fare “Buttare tutto in mare e dire di averlo perso per riscuotere la polizza!”. Una giustificazione, quella data dai dirigenti nella puntata dei Simpson, molto simile a quella fiscale impiegata da WarnerBros Discovery per motivare la cancellazione di Batgirl.

Potete trovare l’episodio in streaming su Disney Plus. Qua sotto, nello specifico, l’estratto con la scena ambientata al cinema:

Oh my god. THE SIMPSONS did it again — they predicted studios dumping big-budget movies like BATGIRL for write-offs… in 2015. pic.twitter.com/8cwKXqWBOr — Joe Russo (@joerussotweets) September 21, 2022

Cosa ne pensate di questo “ironico” collegamento fra I Simpson e Batgirl? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!