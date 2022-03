The Batman

ha un solo consiglio per tutti gli attori destinati a interpretare Batman dopo di lui, da Ben Affleck a Robert Pattinson.

Come raccontato durante un’intervista con BBC Radio 1 dall’attore protagonista di The Batman di Matt Reeves, Bale ha consigliato a lui (e ad Affleck) di assicurarsi che il suo costume avesse una “Bat-zip” per facilitare le pause dedicate all’usi dei servizi igienici:

Aspetta, ha detto la stessa cosa ad Affleck? Pazzesco, sembra che sia il suo obiettivo di vita, dire alla gente che c’è bisogno di una zip. Christian avrà avuto molti incidenti in questo senso, perciò è la sua più grande preoccupazione.

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

A seguire, invece, trovate linkati i resoconti del nostro incontro col regista di The Batman Matt Reeves:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!