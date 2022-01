Annunciato ormai diverso tempo fa, il film diè stato affidato alle mani di Simon Kinberg e a Dylan Clark alla fine del 2020 e da allora non se ne è più saputo nulla.

Ora il produttore e regista ha aggiornato recentemente sul progetto per la Universal, che arriva più di un decennio dopo la fine dell’iconico reboot di SyFy e che è in sviluppo in parallelo a una nuova serie televisiva prodotta da Sam Esmail (Mr. Robot). In occasione dell’uscita del nuovo film The 355, Kinberg ha confermato che sta continuando a lavorare al blockbuster di Battlestar Galactica, e che una seconda stesura della sceneggiatura è stata da poco completata:

Ora dobbiamo metterci alla ricerca di un regista. La speranza è di trovarne uno presto e iniziare la pre-produzione del film entro la fine di quest’anno. È un film colossale, veramente gigantesco, e la pre-produzione sarà molto lunga, quindi credo che anche se trovassimo un regista oggi ci vorrebbero almeno sei, nove mesi di pre-produzione. Quindi, come minimo inizieremmo a girare alla fine di quest’anno. Ma probabilmente inizieremo all’inizio del 2023. Il tempo ci dirà chi sarà questo regista…

Kinberg ha parlato anche della serie di Sam Esmail, in sviluppo presso la piattaforma streaming Peacock. A quanto pare i due progetti saranno collegati:

Per quanto riguarda Sam e la sua serie… non posso dire molto, se non che c’è una sinergia tra i due progetti e una comunicazione costante tra noi. Abbiamo legato molto e abbiamo passato del tempo insieme. Posso dire che ci sarà, non avendo un termine migliore anche se è abusato, un universo condiviso. […] Per quanto riguarda la serie precedente, ci saranno dei collegamenti, ma non sarà certamente una continuazione o un remake del capolavoro di Ron Moore.

Jay Polidoro e Lexi Barta della Universal supervisioneranno il film, che sarà ispirato alla serie originale di Glen Larson del 1978.

La storia di Battlestar Galactica è ambientata in un lontano futuro: l’Umanità si è stabilita su 12 pianeti di un sistema solare molto lontano, salvo poi venir distrutta dopo un millennio di guerra col popolo robot dei Cyloni. I superstiti viaggiano con una flotta di sparute astronavi in giro per lo spazio alla ricerca della leggendaria Terra, dove si dice sopravviva un ultima colonia. Guidati da un’unica astronave da battaglia, la Galactica, vengono costantemente minacciati dai Cyloni, che intendono sterminare tutti gli umani…

