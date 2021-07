GUARDA: il trailer

, il nuovo film di Paul Verhoeven presentato in concorso al Festival di Cannes, ha diviso la critica e il pubblico ( il nostro Gabriele Niola lo ha molto apprezzato , e a breve vi proporremo la videorecensione di Francesco Alò).

Il regista di Basic Instinct ha risposto oggi in conferenza stampa a chi ha trovato il film troppo “spinto”, affermando che chi non lo ha apprezzato definendolo blasfemo ed esplicito è un “puritano” e “non vuole guardare davvero la realtà della vita”:

Non capisco veramente come si possa definire blasfemo qualcosa che succedeva veramente, anche nel 1625. Non si può cambiare la storia, non si può cambiare ciò che è accaduto, e mi sono basato su fatti realmente accaduti. Quindi direi che in questo caso la parola blasfemia è stupida.

A un giornalista francese che ha sottolineato la nudità presente in una scena di sesso, Verhoeven ha risposto seccamente:

Non dimentichiamo che in generale le persone, quando fanno sesso, si spogliano. Sono allibito dal fatto che non si voglia guardare la realtà della vita. Perché è stato introdotto questo puritanesimo nella nostra società? È una cosa, a mio avviso, sbagliata.

E sulla possibilità che, come a Hollywood, venisse coinvolto un “coordinatore dell’intimità”, ha risposto:

Le attrici stesse erano le coordinatrici dell’intimità. Lo sentivo. A volte è necessario averne uno, ma in Francia non credo proprio.

Variety spiega che Virginie Efira e Daphne Patakia hanno risposto in maniera più diplomatica, in particolare Patakia ha affermato:

Virginie ed io andavamo estremamente d’accordo. Non avevamo paura di nulla. Forse all’inizio c’era un po’ di timore sul fatto che forse non avremmo fatto le cose nel modo giusto, perché Paul non parla molto.

La trama di Benedetta: