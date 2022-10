Black Adam: rimosse alcune sequenze per evitare il divieto ai minori

C’è voluto un po’ di impegno per impedire che Black Adam, il cinecomic DC con The Rock, fosse vietato ai minori negli Stati Uniti.

Come raccontato dal produttore Hiram Garcia a Collider, infatti, per il film erano state concepite diverse scene di violenza:

Uno degli aspetti per cui Black Adam è noto è la sua aggressività e la sua violenza. Realizzare un film di Black Adam senza questi momenti non sarebbe stato autentico, perciò abbiamo lavorato al film con l’intenzione di spingerci il più possibile e con la consapevolezza che avremmo dovuto collaborare con l’MPAA per arrivare dove volevamo e ottenere un PG-13.