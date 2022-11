Black Adam: The Rock è la ragione per cui il film non poteva essere vietato ai minori

Durante la promozione stampa di Black Adam, il produttore della pellicola con The Rock, Hiram Garcia, aveva già avuto modo di spiegare che dalla pellicola erano state rimosse svariate scene per evitare il divieto ai minori (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Maggiori dettagli sulla questione ci arrivano ora dal montatore di Black Adam, Michael L. Sale, che spiega, in sostanza, come il film avesse modo e maniera per essere più dark e maturo ma che, dato l’appeal di star per famiglie di The Rock, si trattava di una strada non percorribile:

Le indicazioni che ricevevo dai produttori erano focalizzate sul fatto che non doveva essere troppo pesante. Sarebbe stato facile fare una versione vietata ai minori di Black Adam. Personalmente, l’avrei amata. Pensavo “Ma sì, lasciamo che prenda le persone a pugni in faccia, che sia davvero fuori di testa”. Solo che io ormai ho una certa età e sono cresciuto con l’horror. Mi piace quel genere di cose e sarei stato felice.

Poi aggiunge:

Dai produttori e dal regista arrivata l’input del “Vogliamo che questo film sia per tutti. Dwayne ha una schiera di fan enorme composta in larga parte da famiglie”. Per noi non si trattava tanto di adeguarci a un qualche tono passato o presente della DC Comics. Si trattava di trovare la nostra voce, di stabilire il nostro tono e il nostro brand di Black Adam. Volevamo essere spigolosi e taglienti, ma anche fare un film che puoi vedere al cinema con i tuoi figli, con mamma e con papà. Non così estremo da farti star male.

Black Adam è nelle sale italiane dal 20 ottobre 2022 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

FONTE: Screen Rant