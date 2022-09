Dopo Strange World, la Disney potrebbe decidere di adottare un’altra drastica misura, questa volta per Black Panther: Wakanda Forever, che potrebbe – la ripetizione del condizionale resta d’obbligo – saltare l’uscita theatrical nelle sale. Il motivo? Come per il poc’anzi citato Strange World è da ricondurre alle finestre di distribuzione locali.

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi mesi fa, la Francia ha variato il proprio regolamento sulle finestre distributive: fino a gennaio del 2021, un film che usciva al cinema non poteva arrivare in SVOD prima di 36 mesi. L’accordo siglato da industria cinematografica, streamer e canali televisivi avvantaggia firmatari come Netflix, che dopo 15 mesi dal lancio al cinema di un proprio film possono pubblicarlo sulla propria piattaforma streaming (garantendo in cambio grandi investimenti in produzioni locali).

Realtà come Disney e Amazon non hanno siglato l’accordo. Nella versione aggiornata del regolamento, i film della Casa di Topolino distribuiti in sala possono essere acquistati quattro mesi dopo. Dopo sei mesi possono approdare su Canal Plus. Più in avanti ancora, trascorsi 17 mesi, possono essere messi su Disney+ per una durata di cinque mesi. Giunti a un totale di 22 mesi, lasciano il servizio e possono essere trasmessi sulle televisioni lineari in esclusiva per 14 mesi: al 36 esimo mese, possono tornare su Disney+.

Come viene riportato da Le Film Francaise, la Disney starebbe ventilando l’opportunità di non far uscire nei cinema francesi Black Panther: Wakanda Forever in maniera tale da bypassare l’iter di cui sopra. Una dichiarazione della major riportata dalla testata recita:

La timeline media (francese, ndr.) ci costringe a valutare la distribuzione theatrical film per film. Non abbiamo ancora preso una decisione per Black Panther.

Chiaramente, continueremo a monitorare l’evoluzione della faccenda.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Le Film Francaise