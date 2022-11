Black Panther: Wakanda Forever, ecco quando arriverà in streaming su Disney Plus

Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE) è arrivato nei cinema italiani lo scorso 9 novembre e in quelli statunitensi l’11 e la sala è ancora l’unico luogo dove poter vedere il kolossal che, chiaramente, non è ancora disponibile in streaming su Disney Plus. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, la performance commerciale della pellicola dei Marvel Studios si sta facendo notare per la sua solidità: sono 400 i milioni di dollari incassati finora a livello globale (Fonte: Box Office Mojo).

In Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

In base a quanto accaduto con le altre pellicole della divisione cinematografica della casa delle idee, ecco quando Black Panther: Wakanda Forever potrebbe arrivare in streaming su Disney Plus.

Quanto durerà l’esclusiva cinematografica di Black Panther: Wakanda Forever?

Come abbiamo scritto qualche riga più sù, attualmente il cinema è l’unico luogo in cui è possibile guardare il kolossal Marvel Studios diretto da Ryan Coogler “Black Panther: Wakanda Forever”. Si tratta di un progetto che Kevin Feige and co. hanno concepito proprio per il grande schermo e, a conti fatti, la finestra di permanenza in sala non è stata neanche specificata a chiare lettere dalla Disney.

Esaminando politiche distributive della major e in base a quanto è stato fatto dalla Disney con gli altri lungometraggi targati Marvel Studios, possiamo comunque ipotizzare la data di debutto in streaming su Disney Plus di Black Panther: Wakanda Forever. O meglio, ipotizzare un range di giorni che potrebbero separare il debutto cinematografico del film da quello in streaming sulla piattaforma di proprietà del colosso dell’intrattenimento.

Già perché se il cinecomic continuerà ad avere una performance economica così muscolare al botteghino, al netto del “prestigio” (leggasi “abbonamenti in più”) che potrebbe portare a Disney Plus quando verrà inserito nel catalogo della piattaforma, è facilmente comprensibile come la Disney abbia tutto l’interesse a sfruttare il più possibile una permanenza nei cinema che, sostanzialmente fino all’uscita di Avatar: la via dell’acqua, vede Black Panther: Wakanda Forever privo di sostanziali concorrenti.

Quando arriverà in streaming su Disney Plus Black Panther: Wakanda Forever?

La Disney ha più volte ribadito che la durata della finestra di esclusiva cinematografica dei suoi film è variabile da film a film: riassumendo, si va dai 30 giorni ai 60/70 giorni.

Da quando abbiamo a che fare con la pandemia, a eccezione di Black Widow, che è arrivato in day-and-date al cinema e in streaming su Disney Plus con accesso VIP, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ed Eternals sono stati prima distribuiti esclusivamente al cinema e poi portati in streaming su Disney Plus dopo circa 70 giorni di permanenza esclusiva nelle sale. Doctor Strange nel multiverso della follia pareva aver invertito il trend: il cinecomic diretto da Sam Raimi è difatti arrivato nel catalogo della piattaforma dopo 45/47 giorni. Poi però con Thor: Love and Thunder siamo tornati a una finestra superiore ai 60 giorni (65 per l’esattezza, tenendo conto della release theatrical italiana che era stata fissata al 6 luglio) e a un utilizzo “promozionale” della pellicola, che è stata il cavallo di battaglia principale del Disney Plus Day. Curiosamente, malgrado il film di Sam Raimi abbia avuto una finestra theatrical di 20 giorni inferiore rispetto a quella del lungometraggio di Taika Waititi, il secondo Doctor Strange ha incassato quasi 200 milioni di dollari in più rispetto al quarto Thor: 955 milioni di dollari contro 760 (fonte: Box Office Mojo).

In buona sostanza, l’arrivo in streaming su Disney Plus di Black Panther: Wakanda Forever è subordinato a quello che la Disney deciderà di fare una volta tenuto conto delle eventuali gambe lunghe del cinecomic al botteghino e della possibilità di poterlo sfruttarlo come “film di Natale” su Disney Plus. Se si opterà per una finestra di 45 giorni, il secondo Black Panther arriverebbe in piattaforma proprio a ridosso del Natale, mentre se verrà scelta quella più lunga di 60 (e passa) giorni si ripeterà sostanzialmente quanto accaduto con Eternals. La pellicola di Chloé Zhao era approdata in sala a inizio novembre del 2021 e su Disney Plus il 12 gennaio del 2022.

Ovviamente, appena ci saranno informazioni più precise in merito, ve le comunicheremo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che la redazione di BadTaste è anche su Twitch!