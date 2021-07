ha dedicato un lungo post su Instagram a Michaela Mcallister , stuntwoman sua controfigura sul set di, il cinecomic Marvel di Cate Shortland ora nei cinema italiani e su Disney+.

L’attrice ha ringraziato la collega definendola una “leggenda” e ha poi scritto:

Non ho mai pensato che il rapporto tra te e la tua stunty potesse essere così meraviglioso. Mi ha incoraggiato e lottato per me sia sul set che lontano dalla cinepresa, mi ha allenato per tutto ciò che sapeva che avrei potuto fare (anche se ero poco fiduciosa) e cosa ancora più importante non era solo emozionata al pensiero, ma VOLEVA che discutessi di come e perché Yelena dovesse muoversi in un certo modo.