ComicBook segnala un interessante sondaggio che è stato condotto in America da Whip Media su, Shang-Chi, Fast & Furious 9, A Quiet Place 2 e tutte le altre pellicole che, nel corso dei prossimi mesi, saranno disponibili al cinema e in streaming (o contemporaneamente o a qualche decina di giorni dalla distribuzione theatrical).

Ricordiamo che le varie major stanno adottando delle strategie variegate come risposta alle nuove sfide del mercato imposte dalla pandemia di nuovo Coronavirus. C’è chi come la Universal ha scelto, per le sue pellicole ad alto budget, l’esclusività del modello cinematografico, chi come la Warner li porterà contemporaneamente in sala e in streaming gratuito su HBO Max per tutto il 2021, chi come la Disney ha adottato tre tipologie e chi come la Paramount, prima di portare i suoi lungometraggi sulla propria piattaforma streaming, li terrà al cinema per 30 o 45 giorni.

Tornando al sondaggio di cui sopra condotto su un campione di 1904 persone bilanciato in maniera tale da riflettere la popolazione americana e i vari generi in una finestra d’età compresa fra i 13 e i 54 anni, emerge che il 68% dei partecipanti preferirebbe vedere Black Widow in sala. Al secondo posto, col 64%, c’è Shang-Chi (il sondaggio è stato condotto prima dell’annuncio che la pellicola Marvel sarebbe uscita solo al cinema con un’anteprima di 45 giorni), seguito da Fast & Furious 9 (63%), The Suicide Squad (58%) e A Quiet Place 2 (55%).

Il discorso cambia con le pellicole percepite maggiormente come film per famiglie dove le proporzioni sono ribaltate: il 69% preferirebbe vedere Space Jam: New Legends a casa, così come Crudelia (64%) e Jungle Cruise (61%).

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios Black Widow arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

