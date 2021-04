Sabato pomeriggio è arrivato online, a sorpresa, il nuovo trailer di, l’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios in cui ritroveremonei panni di Vedova Nera – Natasha Romanoff.

La versione italiana del filmato conferma che, anche in Italia, il film arriverà contemporaneamente nei cinema e su Disney+ con accesso VIP anche se, sospettiamo, dovremo necessariamente aspettare qualche altra settimana per capire se si tratterà di una strada effettivamente percorribile anche nello stivale.

Il trailer, che potete trovare in questa pagina, contiene una serie di flashback in cui vediamo una giovane Natasha Romanoff interpretata da Ever Gabo Anderson, la figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson, ora sul set di Peter Pan. E in aggiunta ai flashback di cui sopra, ci mostra ancora una volta il look di Taskmaster, villain – antieroe della Marvel noto per essere in grado di replicare perfettamente i movimenti di chiunque.

Come potete constatare dalla rassegna di Tweet qua sotto, l’aspetto del personaggio ha suscitato un acceso dibattito fra i fan: c’è chi promuove l’estetica e chi si domanda come abbiano fatto i Marvel Studios a “cannare” così tanto il design:

Marvel’s Avengers had the superior realistic Taskmaster design pic.twitter.com/zdSjuHmC2M

I’d throw Spider-Man PS4 in as a close second pic.twitter.com/tMwFATN1t0

Marvel Studios usually doesn't miss with their designs but idk what happened with Taskmaster. This looks like shit pic.twitter.com/nlQMrNYSNJ

why is no one talking abt how cool taskmaster is pic.twitter.com/gqpVSLr4bk

Gonna be honest, the Taskmaster MCU suit is great, beside the mask. I would prefer if they just did a regular skull mask and not the goggles look, hopefully they do one of my favorite marvel villains justice! pic.twitter.com/RKztDjCA09

Why does Taskmaster look like a VR trooper/ Lord Zed from Power Rangers? They definitely could have done a lot better. https://t.co/PvqLhjnv7B

I'm sorry but every time I see promo images for the black widow movie, I can't help but fixate on how they took Taskmaster, an assassin who dresses like a skeleton, and decided it would be better if he just wore a motorcycle helmet 🙁

Wikipedia ci ricorda a proposito di askmaster:

Taskmaster, il cui vero nome è Anthony “Tony” Masters, è un personaggio dei fumetti, creato da David Michelinie (testi) e George Pérez (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in The Avengers (vol. 1) n. 195 (maggio 1980). Utilizzato come antagonista principale di supereroi come Ant-Man, Spider-Man o Capitan America, Taskmaster è inoltre conosciuto per essere il nemico e alleato occasionale dell’antieroe Deadpool. Ha anche coltivato nel corso degli anni una profonda amicizia con supercriminali come Black Ant.

Supercriminale mercenario frequentemente dipinto anche come antieroe, Taskmaster è dotato dell’abilità superumana di duplicare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà, dopo averli visti anche solo una volta; motivo per il quale è stato spesso assoldato in qualità di addestratore da varie organizzazioni supercriminali, dal governo statunitense e perfino dallo S.H.I.E.L.D., del quale è in realtà un agente dormiente infiltrato nel sottobosco criminale globale.