Nel terzo atto di, dopo la distruzione della Stanza Rossa, Yelena, le altre Vedove e Guardiano Rosso scappano via mentre Thaddeus Ross (William Hurt) arriva in scena, con un quantitativo non indifferente di rinforzi, per catturare Natasha rea di aver contravvenuto agli accordi di Sokovia. Tutto sembra volgere verso il peggio, ma poi la pellicola stacca dalla scena e ci proietta due settimane in avanti. Natasha è ancora a piede libero, pronta a riunirsi alla famiglia degli Avengers.

In una chiacchierata fatta con The Wrap, la regista di Black Widow, Cate Shortland, spiega le ragioni di questo passaggio che ha lasciato interdette un po’ di persone:

È stata una scelta del tutto intenzionale perché volevamo lasciare aperta la domanda del “Ma come avrà fatto a fuggire?” al posto di stancare il pubblico con un altra battaglia La nostra idea era quella di far sì che il pubblico si domandasse “Come avrà lavorato d’ingegno per riuscire a scappare?”. Perché ce l’ha fatta. Direi che, molto probabilmente, ha negoziato la sua via d’uscita. Ma chissà… non lo so.

BLACK WIDOW: LA TRAMA

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

