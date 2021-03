La Disney ha annunciato che, il cinecomic Marvel con, non arriverà più nei cinema a maggio come inizialmente previsto.

La nuova data d’uscita è il 9 luglio, ma non è la sola novità: proprio come Raya e l’ultimo drago e Mulan, infatti, il film sarà fruibile anche su Disney+ con accesso VIP.

Lo slittamento a luglio implica che Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrà necessariamente essere rimandato al 3 settembre. Gli Eterni resta confermato per il 5 novembre.

Quanto al resto del panorama, Crudelia con Emma Stone resta confermato per il 28 maggio, ma anche in quel caso si tratterà di un’uscita ibrida, con accesso VIP su Disney+. Il nuovo film della Pixar Luca arriverà invece direttamente in streaming su Disney+ il 18 giugno, proprio come Soul.

Quanto al resto degli altri progetti Disney, ecco gli ultimi dati ufficiali:

Free Guy : al cinema il 13 agosto 2021

: al cinema il 13 agosto 2021 The King’s Man : al cinema il 22 dicembre 2021

: al cinema il 22 dicembre 2021 Deep Water : al cinema il 14 febbraio 2021

: al cinema il 14 febbraio 2021 Assassinio sul Nilo: al cinema l’11 febbraio 2022

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

Il film sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

