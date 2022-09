Bob Iger, l’ex CEO della Disney che ha traghettato la compagnia attraverso momenti – e acquisizioni – a dir poco epocali che hanno trasformato la multinazionale nella dominatrice assoluta del settore dell’entertainment, ha preso parte al Vox Media’s Code Conference e, in tale occasione, ha espresso il suo parere sulla guerra dello streaming rivelando quali saranno i servizi che continueranno a dominare il settore negli anni a venire.

Bob Iger non ha dubbi: Disney Plus e Netflix continueranno a catalizzare le attenzioni del pubblico.

Credo che Netflix continuerà a prosperare. Hanno qualche problema ora come ora, ma non se ne andranno da nessuna parte.

L’ex CEO della Casa di Topolino specifica di essere, chiaramente, anche un grande sostenitore di una creatura, Disney Plus, che anche lui ha contribuito a creare, una piattaforma che può contare su una serie di IP, da Star Wars alla Marvel passando per il National Geographic, che non possono essere trovate altrove.

Per quel che riguarda Apple TV+ e Amazon Prime Video, Bob Iger ammette di essere rimasto alquanto stupito dalla velocità del successo che i due servizi stanno ottenendo puntualizzando che le due aziende, Apple e Amazon, hanno delle risorse tecnologiche e dei capitali pressoché sterminati che possono garantire “lunga vita e prosperità” alle rispettive piattaforme:

Non si tratta del loro settore di business primario e sulla quale vengono misurate, ci sono standard differenti per compagnie come quelle, e per loro [le piattaforme streaming, ndr] hanno scopi differenti. Ma non saranno statiche. Continueranno a crescere e lo faranno bene. Hanno delle tasche profondissime. Hanno enormi possibilità di accesso ai consumatori. Hanno solidissime piattaforme tecnologiche. Hanno dimostrato di sapere quello che fanno e sono qua per restare.

Poi, senza fare nomi specifici, spiega che gli altri player del settore non avranno vita semplice:

Sono in una situazione complicata e ci vogliono enormi capitali per questo settore.

FONTE: The Hollywood Reporter