Bones & All: Timothée Chalamet e Taylor Russell nelle nuove immagini del film di Luca Guadagnino

Bones & All, nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Timothée Chalamet, verrà presentato in concorso al Festival di Venezia.

Nell’attesa sono approdate online delle nuove immagini con il candidato all’Oscar e Taylor Russell. Le potete vedere qua sotto:

Vi ricordiamo che Bones & All è tratto dal romanzo di Camille DeAngelis ed è stato scritto da David Kajganich, che con Guadagnino ha scritto anche Suspiria e A Bigger Splash. Protagonista della pellicola Timothée Chalamet (nominato all’Oscar per Chiamami col tuo nome), accanto a Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese e Chloë Sevigny. Il film racconta la storia di un primo amore, quello che porta Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo, a unirsi e intraprendere un’odissea di centinaia di chilometri nell’America di Ronald Reagan, tra botole, passaggi segreti e stradine di provincia. Tuttavia, per quanto si sforzino, qualunque strada sembra riportarli al loro tremendo passato, fino al momento finale che deciderà se il loro amore sia realmente in grado di sopravvivere al loro essere altro rispetto al mondo che li circonda.

