Il regista vincitore del premio Oscarha voluto lanciare un messaggio all’insegna della positività e dell’ottimismo per il futuro del cinema dal Festival di Venezia, dove ricopre il ruolo di Presidente della Giuria

Dal Palazzo Del Casino Bong Joon-ho si è così rivolto (via l’Hollywood Reporter) ai presenti:

A causa del COVID, in Corea e nel resto del mondo, i filmmaker hanno dovuto affrontare un periodo decisamente tosto sia l’anno scorso che questo. Ma in un certo qual modo, guardando retrospettivamente il tutto, pare come una specie di test che ha dimostrato la forza del cinema.

Poi ha voluto dare la sua opinione sull’esito di questi “tempi difficili” che il cinema sta vivendo. Un’opinione che, appunto, è decisamente positiva:

Da regista, non credo che la storia del cinema possa essere fermata così facilmente. Il COVID passerà e il cinema sopravvivrà.

Cosa ne pensate?

